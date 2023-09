Elektrownia atomowa na Pomorzu będzie działać przez wiele lat. Jest decyzja

dociekliwy 59 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

no coz pisowcy podjeli decyzje jak zwykle inna jak rozwiniete gospodarczo kraje i wyjdzie to polsce bokiem za jakies 15 lat.A to dlatego ze powstanie wielki problem ze skladowanim ikosztami utylizacji odpadow radioaktywnych z tych elektrowni o czym narazie jest cicho.Odpady te beda przewozone napewno do skladowania w wyrobiskach nieczynnych kopalni w sarkofagach olowianych i beda czekaly po zapelnieniu wyrobisk do utylizacji -tylko czy beda na to pieniadze bo to sa b.wysokie koszty.tylko z uwagi na te koszty i skladowiska kraje posidajace elektrownie atomowe zaczynaja je zamykac a polska odwrotnie otwierac .Jestem ciekaw jak zareaguja spolecznosci lokalne przez ktore bedzie przebiegal transport i beda umiejscowione skladowiska.