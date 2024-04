Elon Musk wciąż się osuwa. W rankingu najbogatszych wyprzedził go Mark Zuckerberg

O sprawie pisze Bloomberg, który zauważa, że Elon Musk jeszcze na początku marca zajmował pierwsze miejsce w rankingu Bloomberg Billionaires Index. Wyprzedził go jednak wtedy Jeff Bezos .

Trudny początek roku za Muskiem

Teraz właściciel Tesli i X osunął się na czwarte miejsce na liście. Jest to pokłosie doniesień Reutersa, który podał, że Tesla zrezygnowała z planów produkcji taniego samochodu elektrycznego, co spowodowało spadek jej notowań. Elon Musk od razu zaprzeczył tym doniesieniom.

Cegiełkę to przeceny akcji Tesli dołożyły też dane dotyczące dostaw pojazdów. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 r. liczba dostarczanych samochodów spadła rok do roku. Jest to pierwszy tego typu spadek od momentu wybuchu pandemii koronawirusa.