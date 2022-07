Ergonomia pracy — dlaczego jest taka ważna?

Ergonomia — co to takiego?

Pewnie wielu osób słyszało o pojęciu ergonomia. Najczęściej ma się z nim styczność podczas szkolenia BHP, jednak warto wiedzieć, co to jest ergonomia, ponieważ jej zasady służą zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Ergonomia jest nauką, która zajmuje się dostosowaniem warunków pracy do możliwości fizycznych i psychicznych człowieka. Powstanie ergonomii wiązało się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak wykonać tę samą pracę, używając mniejszej siły. Z czasem nauka rozwijała się w kierunku nie tylko optymalizacji, ale także ergonomii pracy, czyli dostosowaniu narzędzi do możliwości pracownika przy zapewnieniu właściwych warunków.

Zauważono, że ergonomiczna organizacja pracy daje wiele korzyści. Po pierwsze odpowiednie stanowiska pracy zapewnia pracownikowi możliwość wygodnego i nieobciążającego wykonywania swoich obowiązków. Komfort pracy przekłada się na dobre samopoczucie i wyższy poziom satysfakcji pracownika. To ma znaczenia także w kontekście zdrowia psychicznego i fizycznego.

Po drugie, ergonomia to korzyść także dla pracodawcy, ponieważ dobre warunki pracy wpływają na zwiększenie wydajności oraz produktywności pracowników. Mówiąc o ergonomii, warto zaznaczyć, że dzieli się ona na koncepcyjną i korekcyjną. Czym się różnią?

Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna

Ergonomia koncepcyjna jest pomocna podczas tworzenia nowych stanowisk pracy. Dzięki wykorzystaniu jej można przygotować warunki do tego, jak będzie wyglądała praca określonego pracownika i zadbać o to, by stworzyć mu odpowiednie środowisko.

Ergonomia korekcyjna skupia się na poprawie już istniejących stanowisk pracy. Jest wykorzystywana najczęściej wtedy, gdy nie można skorzystać z ergonomii koncepcyjnej. Dzięki analizie można skorygować ewentualne błędy i lepiej przystosować stanowisko pracy. Często po skorzystaniu z ergonomii koncepcyjnej i przygotowaniu miejsca do pracy korzysta się z ergonomii korekcyjnej, by dopracować określone kwestie. Niedopatrzenia zazwyczaj wychodzą dopiero wtedy, gdy pracownik rozpoczyna pracę, dlatego warto stale monitorować, czy nie poprawić bezpieczeństwa stanowiska pracy.

Ergonomia miejsca pracy — na co zwrócić uwagę?

Ergonomia miejsca pracy skupia się na tym, jak kształtują się warunki na określonych stanowiskach, aby gwarantowały one jak największe bezpieczeństwo pracownikowi. Inaczej będą wyglądać dla tych, którzy wykonują pracę biurową, a inaczej dla osób, których obowiązki polegają na pracy fizycznej. Praca przed komputerem wymaga pozostawania przez większość czasu w jednej pozycji, co obciąża zdrowie i może prowadzić do takich konsekwencji jak bóle kręgosłupa, głowy czy stawów.

Dlatego wykorzystując ergonomię miejsca pracy, powinno się uwzględnić dobre wyposażenie biurka, aby pracownik mógł bez problemów korzystać ze wszystkich niezbędnych narzędzi, a także miał zapewnione wygodne i dopasowane do potrzeb krzesło. Konieczne jest także utrzymanie odpowiedniej temperatury czy właściwego oświetlenia, najlepiej naturalnego. Pracownik nie powinien być narażony na hałasy i mieć swoją przestrzeń, która pozwala mu na wypełnianie obowiązków bez naruszania prywatności, nawet jeśli mowa o biurach coworkingowych.

W przypadku pracowników wykonujących pracę fizyczną bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. Maszyny, które konieczne są do wykonywania pracy, powinny być odpowiednio zabezpieczone i przygotowane w taki sposób, by stanowiły jak najmniejsze zagrożenie. Pracownik powinien wiedzieć, w jaki sposób ma wykonać obowiązki, aby nie narazić się na niepotrzebne ryzyko. Ważne jest to, by pracodawca przestrzegał zasad BHP, które nakładają na niego obowiązek zachowania konkretnych norm.

Znaczenie ergonomii pracy

Obecnie ergonomia pracy jest niezwykle istotnym elementem zdrowych stosunków pracy, a nie wymysłem roszczeniowych pracowników. Zapewnienie jak najlepszych warunków zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób zawodowych, a także pozwala pracodawcy uniknąć roszczeń, z którym mogą wystąpić pracownicy w związku z nieprzestrzeganiem norm BHP. Odpowiednie warunki pracy to obowiązek pracodawcy, a nie przywilej pracownika, jednak co istotne, przekładają się one na obustronne korzyści. Osoba zatrudniona, która jest zadowolona z warunków pracy, jest dla firmy najważniejszą inwestycją.

