Europa może już mieć szczyt inflacji za sobą. Nowe dane dają nadzieję

Amerykańska agencja Associated Press komentuje piątkowe dane Eurostatu, zgodnie z którymi w 19 krajach należących do strefy euro średnia inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 9,2 proc. w stosunku do grudnia poprzedniego roku. Był to drugi z rzędu spadek inflacji od czerwca 2021 r. W listopadzie wskaźnik spadł do poziomu 10,1 proc. po tym, jak w październiku osiągnął rekordowe 10,6 proc. – przypomina AP.