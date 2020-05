Europa przygotowuje się do otwarcia granic. Polska nie chce mówić o terminach

W środę na wideokonferencji spotkali się ministrowie spraw zagranicznych 10 krajów, w tym Polski. Rozmawiali o skoordynowaniu podejścia w sprawie przywrócenia możliwości podróżowania w obrębie Unii Europejskiej. Teraz w różnych krajach są różne przeszkody. W większości przypadków granice otwarte są tylko dla obywateli wracających do swoich domów, czy pracowników transgranicznych, ale wykluczone jest przekraczanie granicy tylko po to, by kogoś odwiedzić luz zwiedzać – przypomina PAP.