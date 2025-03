Europa szuka sposobu na pominięcie Orbana

Przeca on tylko chce aby jego kraj żył w zgodzie zarówno ze Wschodem jak i Zachodem, to nierozumiem co on negatywnego według was robi? chce być neutralny i ma do tego prawo, prawda? Troche można zazdrościć tak rozsądnego przywódcy , zresztą Węgry juz podczas 2 wojny światowej dzieki swej polityce oszczedzili swój kraj przed zagładą.... szkoda że tutaj przez polityków nie wyciaga się wniosków np z historii