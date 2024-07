Eurostat odsłonił karty. Inflacja w strefie euro w dół

Eurostat w swoim raporcie podkreśla znaczącą zmianę w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Jak czytamy w raporcie, rok wcześniej stopa inflacji wynosiła 5,5 proc. w strefie euro i 6,4 proc. w Unii Europejskiej. Odczyt bez wątpienia wskazuje więc na wyraźny trend dezinflacyjny w europejskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Inflacja w strefie euro w czerwcu 2024 r. - dane Eurostatu

Unijny urząd statystyczny zwraca uwagę na zróżnicowanie poziomów inflacji w poszczególnych krajach członkowskich. Według raportu najniższe roczne stopy inflacji zarejestrowano w Finlandii (0,5 proc.), we Włoszech (0,9 proc.) i na Litwie (1,0 proc.). Najwyższe roczne stopy odnotowano w Belgii (5,4 proc.), Rumunii (5,3 proc.) oraz w Hiszpanii i na Węgrzech (po 3,6 proc.).

Struktura inflacji w strefie euro

Eurostat w swoim raporcie szczegółowo analizuje strukturę inflacji w strefie euro. Jak podaje największy "wkład" do rocznej stopy inflacji w strefie euro wniosły usługi (+1,84 punktu procentowego), następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,48 pp), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,17 pp) oraz energia (+0,02 pp)."

Urząd statystyczny prezentuje również szczegółowe dane dotyczące zmian w poszczególnych kategoriach produktów i usług. Roczna stopa zmian cen żywności, alkoholu i tytoniu wyniosła 2,4 proc., co oznacza spadek z 2,6 proc. w maju. Szczególnie newralgiczne dla wskaźnika ceny energii wzrosły o 0,2 proc. w skali roku, co stanowi niewielką zmianę w porównaniu do wzrostu o 0,3 proc. w poprzednim miesiącu.