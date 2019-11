Expose premiera. Ekspert: zmiana konstytucji może być potrzebna

Premier Mateusz Morawiecki sugerował m.in. konieczność wprowadzenia do konstytucji zapisów, które zagwarantowałyby nienaruszalność prywatnych środków, zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

- Pomysł jest generalnie dobry - ocenił Paweł Bujak. - Polacy stracili zaufanie do systemu emerytalnego, zwłaszcza po zmianach na przełomie 2013 i 2014 roku. Taka potrzeba jest uzasadniona, nawet na poziomie konstytucyjnym, jest potrzebna. Zwłaszcza w obliczu potężnych wyzwań, jakie stoją przed polskim systemem emerytalnym - dodał.

Chodzi przede wszystkim o starzenie się społeczeństwa i spadającej tzw. stopie zastąpienia (relacja wysokości emerytury do wysokości ostatniej pensji).

- To wymaga dobrowolnych oszczędności emerytalnych i istnienia kapitałowej części systemu emerytalnego - komentuje Paweł Bujak.

- Patrząc na przykład Estonii czy Gruzji, to jest rozwiązanie, które może się sprawdzić - ocenił ekspert. - Opodatkowanie powinno sprzyjać reinwestycji zysków,. Oczywiście to rozwiązanie ma dotyczyć tylko części sektora, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to ta część, w której inwestycji jest najmniej - wskazał.