Falenta nie będzie przesłuchany w sprawie listu do prezydenta

Jeszzcze przed zatrzymaniem Falenta napisał listy do najważniejszych osób w Państwie, w tym m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy listy z których wynika, że o aferze podsłuchowej wiedziały osoby powiązane z PiS. Co więcej, Falenta miał być przez nie zachęcany do kontynuowania podsłuchów, aby obalić rząd PO-PSL.