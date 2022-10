Firmy przewozowe toną w długach. Koniec PKS-ów to wyrok dla wsi i miasteczek

Ani2015 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W artykule jest napisane , że przez wysoką cenę paliwa ludzie mniej jeżdżą , np do pracy , ja dojeżdżam rowerem ,mam 2,5km do zakładu pracy . A większość ma mniej do przejechania niż ja i jeżdżą samochodami , nawet w okresie letnim . Nawet jak litr paliwa będzie kosztował 10 zeta , a to się zanosi , to i tak szlachta nie zrezygnuje z pojazdu.