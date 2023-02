Fitness, ogrody, remonty. Tak według miliardera wygląda praca zdalna Polaków

Pandemia przemodelowała podejście do pracy nad Wisłą. Zakażenia COVID-19 zamykały Polaków nie tylko na kwarantannach, ale także wysłały pracowników biurowych do domów, gdzie wykonywali swoje obowiązki w warunkach pracy zdalnej. Teraz, gdy sytuacja sanitarna jest pod kontrolą, wiele osób nie chce wracać już do pracy w biurach.