Flixbus chce zlikwidować jedną trzecią destynacji w RFN

Największa w Europie sieć autobusów dalekobieżnych Flixbus chce zredukować liczbę połączeń. Jak donosi "Bild am Sonntag" od roku 2021 zlikwidowanych ma być ok. stu destynacji. Powodem jest planowane przez niemiecki rząd obniżenie podatku VAT na bilety kolejowe z 19 proc. do 7 proc.