Forum Ekonomiczne 2020. Główna nagroda może być wreszcie odbita z rąk polityków

Szef PFR był twórcą i operatorem wartej blisko 100 mld zł tarczy finansowej, którą rząd wykorzystał podczas tąpnięcia gospodarczego, wywołanego pandemią. Z nagrody Paweł Borys jednak sam się "wyautował". Dlaczego? W mediach społecznościowych poprosił, by nie uwzględniać go w żadnych rankingach. Sam jest członkiem rady programowej Forum Ekonomicznego, więc niemal pewnym jest, że nie będzie uwzględniany. Jednocześnie już rok temu jego firma otrzymała statuetkę w konkursie na firmę roku.

Wśród gości Forum już pojawił się nawet krótki żart dotyczący tajemnicy wokół nagrody. "Kto wygra i dlaczego będzie to Daniel Obajtek?" - można było usłyszeć od kilku osób. A z kolei sam zainteresowany nie odnosi się do sprawy. Podobnie jak przedstawiciele spółki. Ci zwracają uwagę, że na rozstrzygnięcia trzeba czekać do wieczora - i podczas głosowania "wszystko się może zdarzyć".

Jak wynika z informacji money.pl, wśród kandydatów do nagrody nie był do tej pory rozpatrywany prezydent Andrzej Duda. To o tyle zaskakujące, że dwóch jego poprzedników takim tytułem może się chwalić (Bronisław Komorowski oraz Aleksander Kwaśniewski). Na liście kandydatów była za to wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak zwykle rada programowa rozpatruje również zagraniczne kandydatury. Jak wynika z informacji money.pl, na krótkiej liście pojawiła się np. kanclerz Niemiec Angela Merkel.