Francja ma ten sam problem, co Polska. Prosi UE o wydłużenie terminu

Francja ma dostarczyć Komisji, według pierwotnego planu, plan redukcji deficytu budżetowego do 20 września . Tamtejsze Ministerstwo Finansów potwierdziło, że chce wydłużenia terminu. Ma to pozwolić na "zagwarantowanie spójności" planu z projektem budżetu na 2025 r.

Francja prosi o więcej czasu ws. procedury nadmiernego deficytu

Nie jest jasne, o ile czasu Francja prosi KE. Unijne przepisy umożliwiają odłożenie terminu, jeśli opóźnienie jest "rozsądne". Jak informuje agencja Reutera, ostateczna data, do której można przesunąć termin, to 15 października.

Według zapowiedzi odchodzącego rządu celem jest zredukowanie deficytu budżetowego do poziomu 3 proc. PKB do 2027 r. Aby to osiągnąć, konieczne będzie wprowadzenie oszczędności w wysokości 100 mld euro do 2027 r.