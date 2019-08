G7 we Francji. Najbogatsi zajmą się płonącą Amazonią. Brazylia oburzona

Głowy najbogatszych państw świata: USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Włoch i Japonii jak co roku od 44 lat spotkają się w tę sobotę, by omówić najważniejsze światowe problemy. Tym razem obrady odbędą się w Biarritz, kurorcie w południowej Francji.

Pożary w Amazonii głównym tematem

Oświadczył, że pożar lasów amazońskich to „międzynarodowy kryzys”. Wezwał do rozmów na ten temat na szczycie. Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro, oskarżany przez Unię Europejską o przyzwolenie na wycinkę i wypalanie ważnego dla Ziemi terenu, uznał wypowiedzi Macrona za oburzające.

Według brazylijskiej agencji kosmicznej liczba pożarów lasów Amazonii wzrosła w tym roku o 84 proc., a w tym tygodniu doszło już do 10 tys. pożarów. Dla walczących z emisją gazów cieplarnianych krajów, czyli głównie Unii Europejskiej, redukcja "płuc Ziemi" to uderzenie w swoją własną politykę. Lata wyrzeczeń i wydane na droższą energię przez konsumentów pieniądze, idą właściwie w piach.

Międzynarodowe konflikty

Poza ekologią rozmawiać się będzie też o konflikcie gospodarczym USA-Chiny. Wpływa on na całą światową gospodarkę i narusza szlaki przepływu surowców i półproduktów. Na tym zresztą cierpią ostatnio same Stany Zjednoczone. W gronie G7 najbardziej przez konflikt dostało się Niemcom. Jeśli dojdzie do twardego brexitu mają według prognoz wejść w recesję już od czwartego kwartału.

Jednym z głównych tematów G7 ma być też to, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Ataki irańskich sił na przepływające tym szlakiem tankowce, prawdopodobnie w konsekwencji zatrzymania na Gibraltarze irańskiego tankowca (już uwolnionego po zapewnieniu, że nie wiezie ropy do Syrii), doprowadziły do wzrostu napięcia w regionie.