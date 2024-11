GIF wycofuje ze sprzedaży syrop. Chodzi o trzy partie

Problemy z jakością syropu

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie zgłosił 4 listopada podejrzenie wady jakościowej syropu Pulmopect (Levodropropizinum), 30 mg/5 ml, w butelkach 200 ml. Dotyczyło to serii 24371007A z datą ważności do stycznia 2026 r. oraz 23371022C ważnej do listopada 2025 r. Kolejne zgłoszenie wpłynęło 6 listopada z Bydgoszczy, dotyczące tej samej serii 23371022C.