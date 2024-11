Gigantyczne "kule energii" pod powierzchnią oceanu pomogą w transformacji

Żarnowiec - pojemność zbiornika górnego prawie 14 mln m3. A kula o średnicy 10 m - nieco ponad 500 m3. To pomysły równie dobre jak turbiny w rynnach (rurach spustowych) A ile betonu żeby zabawka nie wypłynęła - co najmniej 500 ton. Ile cementowni i hut trzeba uruchomić by to zrobić. No dobra, kilka start upów zgarnie kasę :)))