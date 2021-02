Gino Rossi zamyka sklepy stacjonarne. Nie widzi dla nich przyszłości

Gino Rossi to polska marka powstała w 1992 r. Zajmuje się przede wszystkim sprzedażą butów, ale też akcesoriów: torebek, portfeli, czapek, szali, rękawiczek. W asortymencie są produkty dla kobiet i dla mężczyzn. Od 2 lat sklepy marki Gino Rossi należą do firmy CCC.

Gino Rossi nie jest typową sieciówką. Ceny nie są na każdą kieszeń. Przykładowo za torebkę musimy zapłacić od ok. 250 do nawet 1000 zł. Buty również kosztują kilkaset złotych. Produkty zrobione są z naturalnej skóry, więc ich cena jest wyższa. Mimo wysokiej jakości asortymentu, sklepy tej marki będące na polskim rynku od prawie 30 lat lat powoli znikają.

- Dziś decyduje klient, a ten chce mieć szeroką ofertę i wybór. Nie widzimy przyszłości dla sklepów o charakterze butikowym. Konsekwentnie prowadzimy więc proces ich zamykania w naszej sieci, co jest zgodne z przyjętym planem optymalizacji części offline naszego biznesu – przyznaje Karol Semik, dyrektor rozwoju w CCC.

- Ten format charakteryzuje się także wysokimi kosztami funkcjonowania, a dziś biznes musi patrzeć głównie na to, czy sklep po prostu na siebie zarabia – dodaje.

W warszawskiej galerii Sadyba Best Mall sklep Gino Rossi zostanie zlikwidowany 20 lutego. Przed wejściem znajduje się informacja o 70-procentowym rabacie na wszystkie produkty. W środku wszystkie towary są przecenione.

Buty warte wcześniej 379,99 zł kosztują teraz 239,99 zł, ale sprzedawca informuje o dodatkowym rabacie - 40 proc. od obniżonej kwoty. Wychodzi więc 144 zł. W porównaniu do pierwotnej ceny różnica jest kolosalna. Obniżka dotyczy również tańszych produktów oraz tych z nowej kolekcji.

Promocje wabią klientów, bo co chwilę w sklepie pojawiają się kolejne osoby, zainteresowane wyprzedażami.

Choć sklepy stacjonarne znikają, to nie koniec Gino Rossi. Sprzedaż produktów tej firmy będzie prowadzona głównie w internecie. - Gino Rossi to marka premium, a te rozwijamy głównie poprzez kanały e-commerce. Sprzedaż Gino Rossi w sklepie Eobuwie wzrosła rok do roku o 75 procent – wylicza Michał Zgiep, dyrektor działu produktu w CCC.