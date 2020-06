Granty dla firmy Szumowskiego. Leki i tak trafią do zagranicznych koncernów

Umowy OncoArendi z NCBR na znalezienie innowacyjnych leków nie mają klauzuli komercjalizacji w Polsce. Jeżeli firma wynajdzie przełomowy lek, może go sprzedać komu chce - podaje "Rzeczpospolita".

Jeśli firma wynajdzie lek, mimo grantów z publicznych pieniędzy wcale nie oznacza, że będzie to polski lek. W umowach z NCBR spółka nie zadeklarowała komercjalizacji, czyli wdrożenia w kraju, choć mogła za to uzyskać więcej punktów - ustaliła "Rzeczpospolita". OncoArendi nie ukrywa, że wynalezione leki zamierza skomercjalizować "na kluczowych rynkach", czyli w USA, Europie, ale też Azji.

Bardzo wysokie dotacje NCBR dla innowacyjnych firm biotechnologicznych, zwłaszcza w medycynie, to nic wyjątkowego. OncoArendi wyróżnia jednak to, że nie żyje z tego, co wyprodukuje, ale głównie z publicznych dotacji. Model biznesowy OncoArendi nie zakłada produkcji, tylko sprzedaż licencji na produkcję leku koncernom farmaceutycznym wyłącznie na rynkach światowych.