GUS przestaje publikować wstępne dane o inflacji. Koronawirus utrudnia zbieranie statystyk

Epidemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane (m.in. w przemieszczaniu się), utrudniają normalną działalność nie tylko zwykłym pracownikom i przedsiębiorcom, ale też urzędnikom odpowiedzialnym za zbieranie informacji i wyliczanie wskaźników opisujących sytuację polskiej gospodarki.

"Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz związaną z tym zmianą organizacji badania cen detalicznych (komunikat GUS z dnia 18 marca br.) Główny Urząd Statystyczny wstrzymuje opracowywanie szybkich szacunków wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych do odwołania" - czytamy w komunikacie GUS.

Co to oznacza? Na informacje dotyczące zmian cen (inflacji) będziemy musieli poczekać dłużej. Do tej pory pod koniec miesiąca lub w pierwszych dniach kolejnego urzędnicy podawali do publicznej wiadomości wstępne wyliczenia dotyczące inflacji, czyli średniego wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

Do tego była załączana informacja na temat średnich podwyżek cen żywności, paliw i energii. Nie były to szczegółowe dane z rozpiską na konkretne produkty lub usług, ale i tak miało to sporą wartość informacyjną.

Teraz GUS ograniczy się do prezentacji tylko ostatecznych wyliczeń, które publikowane są mniej więcej w połowie każdego miesiąca. W porównaniu ze wstępnymi danymi opóźnienie jest około dwutygodniowe.

Już wcześniej urzędnicy informowali o trudnościach w przeprowadzeniu badań, ale liczyli, że będzie to możliwe do zrobienia w inny sposób (telefoniczny wywiad). Nie wyszło. Poniżej przypominamy komunikat GUS, który pojawił się prawie dwa tygodnie temu i był skierowany do przedsiębiorców:

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Państwa jednostki, klientów i pracowników statystyki publicznej, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie ankieterzy statystyczni nie będą, jak dotychczas, odwiedzać Państwa punktów handlowych i zakładów usługowych w celu notowania bieżących cen. Nie możemy jednak zaniechać pełnienia naszej podstawowej misji, jaką jest dostarczanie rzetelnych danych m.in. o bieżącej sytuacji w zakresie zmian cen konsumpcyjnych (o inflacji), niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej, co wynika z ustawy o statystyce publicznej.

W związku z powyższym od 16 marca do odwołania przyjęliśmy nową organizację badania cen detalicznych, która zakłada pozyskanie od Państwa jednostek danych drogą telefoniczną lub mailową.

Jeżeli ankieter statystyki publicznej zwróci się do Państwa z prośbą o pomoc, uprzejmie prosimy o przekazywanie aktualnych informacji o cenach czy też dostępności wybranych towarów i usług w Państwa placówce. Pozyskane, dzięki Państwa współpracy, informacje o dostępności produktów i wysokości cen pozwolą pracownikom GUS obliczyć wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który publikujemy raz w miesiącu w formie komunikatu.

Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie może to powodować - liczymy jednak na Państwa wyrozumiałość i współpracę. Wszyscy mamy nadzieję, że taka sytuacja będzie tylko przejściowa".

