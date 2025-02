Hołownia z apelem do prezesa NBP. "Polska to mistrz Europy drogich kredytów"

Jak to nie ma powodu? A inflacja 5% - najpierw przestańcie rozdawać socjal, czyli wpuszczać do gospodarki puste pieniądze bez ekwiwalentu wytworzenia towarów i usług, wtedy inflacja spadnie będzie można obniżyć stopy procentowe. Dlaczego chcecie walić po rogach ludzi chcących coś zaoszczędzić. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie co jest ważniejsze, praca i oszczędzanie czy życie z socjalu za dodrukowany pieniądz bo jedno drugie wyklucza. Nikt nie będzie zmotywowany do pracy widząc jak reszta się relaksuje kasując co miesiąc wypłatę bez pracy, nie da zachować zdrowego społeczeństwa w ten sposób.