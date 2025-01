Import LNG z Rosji do Europy. Niemcy odgrywają kluczową rolę

W ubiegłym roku za pośrednictwem federalnej spółki energetycznej Sefe (Securing Energy for Europe GmbH) przetransportowano do Unii Europejskiej ponad sześć razy więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) niż w 2023 roku. Konkretnie 5,66 mld metrów sześciennych LNG importowanego przez Sefe dotarło do Dunkierki nad kanałem La Manche we Francji - opisuje portal niemieckiego tygodnika.