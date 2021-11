Inflacja największym problemem PiS? Gronkiewicz-Walt ocenia

Największym politycznym wyzwaniem dla rządu PiS w najbliższych tygodniach będzie inflacja? - Będzie i to nie dlatego, że jest już bliska 7 procent rok do roku, tylko dlatego, że w tych produktach, które się kupuje na codzień to jest już bliska 20-25 procent, tak intuicyjnie mówiąc - powiedziała w "Money. To się liczy" Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes NBP i była prezydent Warszawy. - Na pewno to nie sprzyja żadnemu rządowi, w żadnym kraju. Po przyzwyczajeniu się obywateli do tego, że nie było inflacji. Rząd na to nie zwraca uwagi, NBP nie wykonuje swoich statutowych celów, więc to na pewno się przyczyni, ale czy spowoduje automatycznie upadek rządu to trudno powiedzieć, nie jestem wróżką - dodała.