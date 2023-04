Inflacja powoli odpuszcza? Oto najnowsza prognoza

Inflacja w Polsce. Najnowsze prognoza

"Nasza aktualna prognoza CPI (inflacja konsumencka) to 14,7 proc. rok do roku (wobec 16,1 rok do roku w marcu). Konsensus rynkowy na inflację też dopiero się będzie budował. Na razie mediana prognoz w Bloombergu to 15 proc." - czytamy w najnowszej analizie ekonomistów.