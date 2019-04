Inflacja przyśpieszyła. Koszyczek wielkanocny najdroższy w historii

Ceny w marcu wzrosły o 1,7 proc. rok do roku - podał GUS. To najszybszy wzrost od października ubiegłego roku i potwierdzenie wstępnych danych z końca ubiegłego miesiąca.

Wraz z cenami paliw, a szczególnie najpopularniejszego w Polsce oleju napędowego (benzyna zdrożała tylko nieznacznie)) - cena w górę w marcu o 1,5 proc. w porównaniu z lutym - rosły też ceny koszt transportu żywności, a co za tym idzie i jej ceny. W marcu żywność zdrożała o 2,6 proc. w skali roku a transportu (m.in. przez paliwa) o 3,5 proc.

Co prawda akurat w poniedziałek ropa na rynkach światowych nieznacznie spada, ale w piątek doszła do najwyższego kursu od października. Orlen podniósł cenę hurtową o 6 gr w ciągu tygodnia, a o 11 gr w ciągu miesiąca, więc obciążenie portfeli kierowców będzie w najbliższych dniach rosło. Lider polskiego rynku sprzedaje paliwo obecnie najdrożej od 14 listopada.

W samym marcu mocno na ceny w sklepach podziałało umocnienie dolara. Kurs amerykańskiej walutya wzrósł w złotych o 1,3 proc., po wzroście o 1,7 proc. w lutym. W rezultacie mieliśmy droższą o 3,9 proc. odzież w porównaniu z lutym. Największe polskie firmy produkują ubrania głównie w Chinach i rozliczenia idą w dolarach, więc wzrost kursu musiał je zaboleć i przerzucają to na klientów. Miesiąc do miesiąca to właśnie odzież najbardziej wpłynęła na przyśpieszenie inflacji.