Inflacja szaleje nie tylko w Polsce. Drożyzna dotyka niemal cały świat i szybko się to nie zmieni

Inflacja bije rekordy

Jednak nie tylko u nas jest drogo. W innych europejskich krajach mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem. Doszło nawet do tego, że choć byliśmy w ostatnich miesiącach liderem drożyzny, teraz prześcignęły nas dwa unijne kraje: Estonia i Litwa, w których inflacja sięgnęła we wrześniu 6,4 proc. Również w Niemczech jest najgorzej od 28 lat. Inflacja wyniosła tam we wrześniu 4,1 proc.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", za Oceanem też nie dzieje się najlepiej. Inflacja w USA wyniosła we wrześniu aż 5,4 proc. i była najwyższa od 2008 roku. W sierpniu według wyliczeń OECD inflacja w 20 najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata wynosiła 4,5 proc. Organizacja ta prognozuje, że tak będzie aż do końca roku. Będzie to drugi najwyższy odczyt od 2008 roku, kiedy to drożyzna rozpędziła się do poziomu 5 proc.