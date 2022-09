Rekordowa inflacja w Niemczech. Są najnowsze dane

J 25 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To kwintesencja UE utopi a zwłaszcza eko bredni obnażyły politykę energetyczną a zwłaszcza kierunek Polski zamykania kopalń nie mając innej alternatywy a teraz widać że to wszystko na pokaz dla UE nie mamy węgla choć go mamy to jest chore rządzą nami durnie a my im na to pozwalamy