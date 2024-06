Inflacja w Polsce znów wzrosła. "W tym trendzie pozostanie co najmniej do końca roku"

Do końca 2024 r. inflacja może wzrosnąć do 5 proc., a RPP najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe bez zmian - piszą w swoim komentarzu eksperci banku ING. Inflacja w maju ponownie bowiem wzrosła. "W tym trendzie pozostanie co najmniej do końca br" - prognozuje Monika Kurtek z Banku Pocztowego.