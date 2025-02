Inflacja w Unii Europejskiej. Polska na piątym miejscu

Inflacja w Unii Europejskiej w styczniu 2025 r. wzrosła do 2,8 proc. rok do roku, wobec 2,7 proc. w grudniu – podał Eurostat. W Polsce wyniosła 4,3 proc., co stanowi piątą najwyższą wartość w UE. Największy wzrost cen odnotowano na Węgrzech (5,7 proc.), a najniższą inflację w Danii (1,4 proc.).