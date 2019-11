InPost postawił paczkomat numer 6000. Sieć dwa razy większa niż Biedronka

InPost przygotował się już do świąt Bożego Narodzenia. Sieć paczkomatów urosła do 6 tys. Firma deklaruje, że jest gotowa do najważniejszego w roku sezonu dla firm zarabiających na przewozie prezentów.

