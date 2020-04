InPost walczy o jak najszybsze dostawy z pomocą technologii. Prezes ma też prośbę do klientów

Ostatnie trzy tygodnie, a więc czas przymusowego siedzenia w domu, sprzyja robieniu zakupów przez internet. Kurierzy mają ręce pełne roboty. Aby usprawnić proces dostarczania paczek, InPost wprowadził nowe sposoby, za pomocą których klienci mogą kontrolować swoje paczki. Wykorzystał do tego komunikator WhatsApp.

Za jego pomocą mogą oni zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat, a także numer do kuriera. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce dostępne za pośrednictwem tej aplikacji. Z InPost można skontaktować się także za pomocą Google Asystenta wywołując bota o nazwie ChatBot Mat frazą "Porozmawiaj z InPost", a także na Messengerze – informuje serwis "Dla Handlu".

Jednocześnie Rafał Brzoska, prezes InPostu zaapelował do klientów, by jak najszybciej odbierali swoje paczki, tak by nie tworzyły się niepotrzebne przestoje.