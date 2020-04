Koronawirus a praca zdalna. Czy Polacy polubili home office?

Dla wielu Polaków to już kolejny tydzień pracy zdalnej, czy tzw. home office. Domodi.pl postanowiło sprawdzić czy, a jeśli tak, to za co pracownicy lubią taki tryb pracy.

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 56 proc. wskazuje, że lubi pracę zdalną. 17 proc. deklaruje, że nie lubi tego trybu, a 19 proc. twierdzi, że "może się polubić" z tym stanem.

Z kolei 8 proc. badanych wskazało przyczyny, przez które ten stan jest dla nich niekorzystny, to m.in.: niemożność skonsultowania się ze współpracownikami;

brak kontroli nad czasem pracy;

brak wizji końca tego stanu.

Raport Domodi wskazuje także, za co Polacy lubią pracę zdalną, to m.in.: cisza i spokój;

komfort pracy;

brak czasochłonnych dojazdów;

mniejszy stres związany z wykonywaniem codziennych obowiązków.

Przeciwni pracy na home office mówią o braku codziennej integracji w miejscu pracy, brakuje im też szybkiego przekazywania informacji i reagowania na nie, a także motywacji do ubrania się w coś innego niż wygodny dres

Przestrzeń do pracy

Home office, jak sama nazwa wskazuje, sprawia, że domowa przestrzeń zamienia się w biuro. Ale to już od samych pracujących zależy, jak je sobie urządzą.

W sieci pojawiło się wiele zdjęć pokazujących pracę na deskach do prasowania czy kartonach. Na pytanie, gdzie najchętniej pracujesz, ankietowani w zdecydowanej większości - 44 proc. - odpowiedzieli, że przy biurku.

25 proc. świetnie czuje się także przy stole w kuchni, a 14 proc. zarządza projektami z poziomu kanapy. Tylko 7 proc. postanawia zostać w tym czasie w łóżku, a 4 proc. w salonie. Natomiast 6 proc. badanych wskazuje swoje zindywidualizowane miejsca pracy.

Jednak praca zdalna to nie tylko przestrzeń, w której przebywamy, ale też to, co mamy na sobie. Co Polacy najchętniej zakładają na siebie podczas home office? Zdecydowana większość badanych wskazała, że w tym czasie nosi wygodny dres - to wybór aż 66 proc. badanych.

15 proc. ankietowanych stawia na t-shirt i jeansy, a 6 proc. przyznaje, że nie wychodzi z piżamy. Natomiast 5 proc. deklaruje, że nadal ubiera to samo, co na co dzień do pracy w biurze.

W sieci: w trakcie, ale i po pracy

Choć czas pracy Polacy spędzają w sieci, to także po jej zakończeniu zostają chętnie w środowisku online, do którego obecnie przeniosło się całe życie. W tym także zakupy.

58 porc. badanych deklaruje, że aktywnie kupuje produkty online. 34 proc. pytanych stanowczo stwierdza, że nie interesuje ich ten temat. Natomiast 8 proc. kupuje w tym czasie przez internet tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jeśli już ktoś zdecyduje się na zakupy, to najchętniej wybiera sklepy własne marek i producentów (33 proc.) oraz platformy multibrandów, jak np. domodi.pl (17 proc.). W trakcie szukania inspiracji wykorzystują także newslettery (17 porc.), social media (15 proc.), portale i serwisy tematyczne (3 proc.). Natomiast 15 proc. badanych korzysta z indywidualnych rozwiązań, jak np. poleceni ode znajomych czy zagraniczne platformy sprzedażowe.

W dobie obecnych wydarzeń, zakupy w sieci powodują wiele obaw. O nich także mówi badanie. Choć aż 60 proc. ankietowanych twierdzi, że nie widzi zagrożeń wynikających z takiej formy zakupów, to wśród pozostałych 40 proc. pojawiają się obiekcje.

Najczęściej użytkownicy obawiają się opóźnień związanych z dostarczeniem towarów. Na drugim miejscu znajduje się niedopasowanie rozmiaru i przymus zwrotu, a na trzecim - kontakt z kurierem.

W internetowej ankiecie, przeprowadzonej w dniach 17-20.03.2020 r., udział wzięło 250 respondentów z Polski (n=250). Z tego 86 proc. stanowiły kobiety, a 14 proc. - mężczyźni. Wśród grup wiekowych dominowały osoby w przedziale 25-34 (51 proc.), a na drugim miejscu - 35-44 (16 proc.).

Spółka Domodi jest częścią Holdingu Wirtualna Polska, do którego należy także money.pl.

