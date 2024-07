Japonia podjęła decyzję. Dobra wiadomość dla producentów drobiu

Ministerstwo Rolnictwa przekazało, że dzięki zdjęciu zakazu do Japonii mogą być eksportowane: jaja zniesione 12 lipca br. lub później oraz pozyskane z nich produkty, a także mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego ze zwierząt poddanych ubojowi 12 lipca lub później.

Japonia zniosła zakaz eksportu drobiu

Polski eksport rolno-spożywczy do Japonii wyniósł w 2023 r. 87,5 mln euro - przekazał resort. W ubiegłym roku odnotowano nadwyżkę w dwustronnej wymianie handlowej w wysokości 77,2 mln euro.

Do tej pory na rynek japoński Polska sprzedawała głównie mrożone mięso wołowe , jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie i kozie.

Po kilku latach blokady branża drobiarska liczy także, że uda się wznowić także eksport do Chin.

W 2019 r. Chiny zamknęły swój rynek na polski drób. Powodem było odkrycie kilku ognisk ptasiej grypy. Jeszcze przed blokadą Polska wysyłała do Pekinu 25 tys. ton drobiu rycznie - tyle, co do Irlandii, Danii czy Włoch - podawał "Dziennik Gazeta Prawna".