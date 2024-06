Prezydent Duda w Chinach. Wielka szansa dla drobiarzy

W 2019 r. Chiny zamknęły swój rynek na polski drób. Powodem było odkrycie kilku ognisk ptasiej grypy. Jeszcze przed blokadą Polska wysyłała do Pekinu 25 tys. ton drobiu rycznie - tyle, co do Irlandii, Danii czy Włoch - podawał "Dziennik Gazeta Prawna".