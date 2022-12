Jarosław Kaczyński: "Nie mam nic przeciwko temu, że w Polsce są miliarderzy". Wskazuje na inny problem

Jarosław Kaczyński odbył spotkanie z mieszkańcami Chojnic. Podczas wystąpienia szef Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jeśli ma się pieniądze, to są one dzięki dobrze funkcjonującej gospodarce. - Dobrze funkcjonująca gospodarka to taka, która premiuje przedsiębiorców, którzy działają sprawnie, są w stanie wpisać się w reguły rynkowe w sposób właściwy - przekazał prezes PiS.