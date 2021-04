"Jeden z dziesięciu". Co dalej z kultowym programem?

Drugi scenariusz to przeniesienie teleturnieju "Jeden z dziesięciu" do innej telewizji. W tym przypadku jest jednak wiele niewiadomych. Prawo do formatu ma Euromedia TV, ale nie wiadomo, jak skonstruowana jest umowa z TVP. Może ona zabraniać emisji programu w innych telewizjach.

Polski program produkowany jest na licencji kupionej od twórców brytyjskiego teleturnieju "Fifteen to one". Produkcją zajmuje się spółka Euromedia TV. Jedna zatrudniona osoba, dwuosobowy zarząd i strona internetowa z poprzedniej epoki – tak działa producent teleturnieju "Jeden z dziesięciu".

Euromedia to jedna z najbardziej tajemniczych spółek producenckich w kraju. Telefon w biurze nie odpowiada. Zarejestrowana jest w lokalu w kamienicy na warszawskim Mokotowie. Prezesem spółki jest Anna Brzywczy, należy do niej 95,2 proc. udziałów firmy, właścicielem pozostałych jest Andrzej Minko.

Ze sprawozdań finansowych wynika, że zatrudnia na stałe jedną osobę i jest działalnością niezbyt dochodową. Spółka od kilku lat raportuje zyski w wysokości ok. 25-50 tysięcy złotych, które są przeznaczane na rezerwy. Tych spółka miała na koniec 2019 roku ok. 360 tysięcy złotych.

Spółka co roku raportuje przychody w wysokości ok. 3-3,2 miliona złotych. Na produkcję programów przeznacza niewiele mniej – jako zysk ze sprzedaży na koniec 2019 roku zanotowała kwotę nieco ponad 350 tysięcy złotych. Koszty zarządu przekroczyły 275 tysięcy złotych, ostateczny zysk wyniósł nieco ponad 50 tysięcy złotych.

"Jeden z dziesięciu" pierwotnie był nadawany w Programie Drugim TVP, jednak w 2018 roku przez Jacek Kurski osobiście zdecydował o przeniesieniu go do Jedynki. To zdecydowanie pomogło Jedynce, ale i programowi – oglądalność pierwszych odcinków na tej antenie potrafiła skoczyć do prawie trzech milionów.