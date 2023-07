Jedna decyzja PiS-u może kosztować pracę 40 tys. osób. Posypią się pozwy

Nowe prawo obejmuje całą administrację państwową, w tym urzędników zatrudnionych na szczeblu samorządowym. Zgodnie z szacunkami pracę może stracić nawet 40 tys. pracowników urzędów . Składa się na nich ok. 22 tys. osób ze służby cywilnej oraz ok. 18 tys. osób z urzędów państwowych.

Ustawa narusza prawa urzędników

Jak zauważa portalsamorzadowy.pl, decyzja o zwolnieniu następuje bez przyznania takiej osobie prawa do odwołania się do sądu i bez prawa do indywidualnej oceny jej postawy. Taką decyzję rządzących od początku krytykował m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.