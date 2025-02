Kaczyński i Błaszczak po konferencji Tuska. Wypomnieli mu benzynę po 5,19 zł

Przypomnijmy: podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" premier Donald Tusk ogłosił "rozpoczęcie nowego etapu" i trzykrotnie powtórzył jedno słowo. - To jest ten moment, kiedy możemy wszystkich przegonić. Światło widoczne jest z Polski. (...) Rok przełomu to inwestycje, inwestycje i jeszcze raz - inwestycje - powiedział szef rządu. Dodał, że kwota przeznaczona na inwestycje będzie rekordowa i wyniesie 650 mld zł. Zapowiedział wielką deregulację polskiej gospodarki, a przygotowanie propozycji w tym zakresie zaproponował Rafałowi Brzosce, twórcy i prezesowi InPostu.

O komentarz do wystąpienia premiera Donalda Tuska dziennikarze poprosili liderów Prawa i Sprawiedliwości. - Ten plan rozwoju jest oderwany od jakiejkolwiek realnej rzeczywistości. 500 miliardów, ale licząc w tej sumie także nasze zamówienia zbrojeniowe, to oznacza bardzo niewielką sumę, która by na pewno pozwoliła poważnie rozwinąć, ale jedno województwo w Polsce, a nie Polskę - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Liderzy PiS o "wartości zapowiedzi" Donalda Tuska

Premier Donald Tusk zapowiedział też, że prowadzone są rozmowy na temat inwestycji takich gigantów jak Google, Microsoft, IBM i Amazon. W najbliższych dniach w Polsce mają gościć szefowie Microsoft i Google, aby dopiąć plany inwestycyjne w naszym kraju. Przekazał także, że w perspektywie do 2030 r. rząd planuje potroić przeładunki w polskich portach, a do 2032 r. zainwestuje w polską kolej 180 mld zł.

PiS wypomina zapowiedź benzyny po 5,19 zł

Donald Tusk na kilka miesięcy przed wyborami przekonywał, że gdy zostanie premierem, szybko doprowadzi do spadku cen Pb95 do poziomu 5,19 zł za litr . Tak się nie stało, a już niedługo po wyborach - jak pisaliśmy w money.pl - analitycy ocenili, że zapowiedź tę należy traktować jak kiełbasę wyborczą.

W styczniu 2023 r. Donald Tusk jeszcze zanim oficjalnie został kandydatem opozycji na premiera, na spotkaniu z wyborcami przekonywał, że "gdyby był premierem, to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą teraz", a "dziś benzyna byłaby po 5,19 zł".

Był to czas tzw. pierwszego cudu na Orlenie. Od 1 stycznia 2023 r. rząd PiS podniósł stawkę VAT na paliwa z 8 do 23 proc., a mimo to ceny na stacjach paliw nie wzrosły i w hurcie Orlen wprowadzał kolejne obniżki. Pojawiły się oskarżenia o zawyżanie cen paliw, aby stworzyć bufor do zamortyzowania podwyżki podatku VAT.