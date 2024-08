Kanada szykuje cios w Chiny. Pekin już reaguje

Pekin reaguje na decyzję Kanady

Zobacz także: Polak buduje giganta w USA - cel to 100 mld dolarów. Stefan Batory w Biznes Klasie

Rządowi w Ottawie zarzucono "ślepe podążanie za pewnymi krajami" i podejmowanie jednostronnych środków polegających na podnoszeniu ceł, co - jak oceniono - "jest typowe dla protekcjonizmu handlowego".

" Chiny wzywają stronę kanadyjską do natychmiastowego skorygowania swoich błędnych praktyk" - napisano w oświadczeniu. MSZ zapowiedziało, że Pekin podejmie "niezbędne środki w celu zdecydowanej obrony uzasadnionych praw i interesów chińskich przedsiębiorstw".

Reagują na dominację Chin

Obecnie z Chin trafiają do Kanady wyłączne samochody Tesla produkowane w Szanghaju, ale chińskie firmy są również dostawcami akumulatorów i komponentów do produkcji samochodów elektrycznych, co oznacza konkurencję dla produkcji, w którą Kanada znacząco inwestowała w minionych latach.