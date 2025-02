Kantar: więcej Polaków je jabłka regularnie

10 mln to poziom 1/3 populacji, która ma wyrobiony nawyk regularnej konsumpcji. Jest on najwyższy w Europie. Wg. badań Prognosfruit regularnie spożywa jabłka co trzeci Polak (33%) i co czwarty Europejczyk (25%).

Polska jest także największym producentem jabłek w Unii i największym ich eksporterem na świecie.

Z tych wszystkich powodów, w styczniu jabłko zostało oficjalnym owocem półrocznego przewodnictwa Polski w Radzie UE. To powód do dumy i okazja by lepiej zrozumieć "co posiadamy".

Jabłko wizytówką Polski i hitem eksportu

Już 9,4 mln Polaków (29%) wie/słyszało o tym, że polskie jabłko jest symbolem prezydencji. Ponad 31% Polaków wie/słyszało, że polskie jabłka są eksportowane aż do 74 krajów świata.

Kilka lat temu, w podobnym sondażu, Kantar pytał o gatunki, które warto promować za granicą "jako pochodzące z Polski i będące wizytówką naszego ogrodnictwa". Jabłko wygrało z wynikiem 63%.

Rośnie liczba osób jedzących jabłka regularnie

Polskie jabłka słyną ze swojego smaku i jakości. Chcę charakterystyczną naszego rynku jest bogactwo odmianowe i, jak się okazuje, ilość zaangażowanych konsumentów.

W styczniu 2025 roku jabłka jadło 86% Polaków, to 28,3 mln osób. Wśród nich ponad 9,7 mln to Ci, którzy jabłka jedli regularnie. Ta grupa zwiększyła się "styczeń do stycznia" aż o 1,3 mln.

W styczniu br. 11% Polaków jadła jabłka "codziennie lub prawie codziennie" a kolejne 19% 4-5 razy w tygodniu. W sumie ponad 30%. W styczniu 2024 roku 9% badanych jadło jabłka "codziennie lub prawie codziennie" i 17% 4-5 razy w tygodniu. W sumie to 26% populacji. Wzrosty zanotowano w obu grupach.

Każdy powinien jeść jedno jabłko dziennie

Mocną stroną polskiego rynku jest odsetek konsumentów jedzących jabłko codziennie lub prawie codziennie. Wyprzedzamy pod tym względem już także Niemców i Włochów. Poziom 1/3 jest dużym osiągnięciem.

Wspólnym wyzwaniem jest powszechna świadomość, że regularne spożywanie jabłek to prosty sposób na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Dokładnie jak w znanym przysłowiu - "Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie", w wersji oryginalnej An apple a day keeps the doctor away.

"Spożywamy za mało jabłek" - powiedział niedawno minister rolnictwa Czesław Siekierski. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że przeciętnie Polak zjada jedynie 1,5 jabłka na tydzień. "Gdybyśmy wszyscy spożywali przynajmniej jedno jabłko dziennie, to nasz sektor wyglądałby inaczej" - zaznaczył będąc w Brukseli. Wyzwanie stoi obok dumy z naszych jabłek.

Mamy modę na zdrowie, a nie jemy owoców

Jabłko to jeden z większych potencjałów żywieniowych. Polska jest jednym z głównych producentów owoców i warzyw w Europie. Jabłek trzecim na świecie. Sama konsumpcja owoców ciągle nie jest naszą mocną stronę.

Owoców jemy w Polsce o 1/3 mniej niż unijna średnia. Mieszkańcy Beneluksu, Francji, Włoch, Austrii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii - jedzą owoców 2 razy więcej niż Polacy.

Jak to zmienić? Rozmawiać z sadownikami. Poczuć, co posiadamy, co rośnie wokół nas. Kupować tak by każdy domownik mógł zjeść jedno jabłko dziennie. Poznawać nowe odmiany. Mieć swoje ulubione. A Ty, masz ulubione jabłka?

Na zdjęciu Golden Delicious. Jabłka polecane przez sadowników w lutym.

Więcej o odmianach jabłek na stronie 1jablko.pl w zakładce Odmiana miesiąca

Źródła danych: Kantar Polska, Prognosfruit, WAPA, AMI, ProduceReport

Kantar Polska to cześć światowego lidera w dziedzinie informacji marketingowej. Badania realizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów (CAPI) na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej (N=1015). Sondaż zrealizowany dla Core Team sektora ogrodniczego w dniach 12-22 stycznia 2025 r.

Prognosfruit to wiodące coroczne wydarzenie dla branży jabłek i gruszek. Jego organizatorem jest World Apple and Pear Association (WAPA).

#Fundusze Promocji

Opracowanie w ramach realizacji przez TRSK zadania "Jedno jabłko dziennie".

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło informacji: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

Materiał sponsorowany przez Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

