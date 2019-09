KAS bierze się za cyberprzestępstwa. Chwali się swoją jednostką specjalną

Patostreamerzy na swojej twórczości potrafią zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Nie odprowadzają od tego do skarbówki podatku. I właśnie to ma się zmienić – KAS chce identyfikować autorów patostreamów, a następnie wytaczać im postępowania karnoskarbowe. Posłużyć ma do tego nowa jednostka, której zadaniami będzie identyfikacja cyberprzestępstw i wykroczeń skarbowych w internecie.

– Faktycznie domeny-klony to jedno z największych wyzwań. Kiedy namierzymy adres, z którego prowadzona jest reklama lub świadczone są usługi nielegalnego hazardu, i wpiszemy go do specjalnego rejestru, to wciąż pojawiają się nowe strony WWW – wyjaśnia wiceszef KAS Piotr Dziedzic, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną".