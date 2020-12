Kasyna będą zamknięte. Rząd już się tym zajmuje

Twój stary 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czepiać się kasyn można, nikt nikogo nie zachęca do przyjścia bo kasyna nie mogą się reklamować, wiek każdy robi to na własną woley. Podatek który płacą kasyna jest największym jaki jest płacony w naszym kraju, więc to one utrzymują gospodarkę. Żaden inny podmiot jak hotele czy gastro tyle nie płaci podatku a kościoły co?? Nie dość, że dostają wsparcie finansowe od państwa w wysokości kilku milionów to nie płaci żadnego podatku, dziękuję k...bardzo tracę prace i nie jak gastro co może na wynos robić zamówienia i dostać od państwa wsparcie czy hotel ale dowalić się każdy może..