Kaucja za butelki coraz bliżej. Nie wiadomo ile będą kosztować ekologiczne rozwiązania

Sprawnym systemem zwrotów opakowań może się pochwalić Estonia i niewykluczone, że to ona posłuży prawodawcom jako przykład. W nadbałtyckim kraju do recyklingu zaangażowano branżę handlową, która ekologicznym klientom przyznaje kupon na zakupy za każdy zwrot butelki.

Dodatkowy bonus za recykling mógłby zachęcić również Polaków. Pokazuje to Warszawa, gdzie w trakcie dwóch miesięcy funkcjonowania recyklomatów, mieszkańcy wrzucili do nich ok. 63 tys. opakowań. W zamian otrzymywali m.in. zniżki na bilety do sieci kin Multikino, na wejściówki do teatrów Dramatycznego i Capitolu, a także kupony na kawę w sieci Costa Coffee.