KE chce bronić rodzimych firm przed Apple i Alibabą. W grze 100 mld euro

O możliwości stworzenia takiego funduszu informuje Politico. Unijni urzędnicy mają przekonywać do tego nową szefową Komisji Ursulę von der Leyen.

Politico dotarło do ponad 170-stronicowej listy pomysłów eurokratów. A tam można znaleźć wszystko - od stawiania uli w budynkach użyteczności publicznej po większą kontrolę w mediach społecznościowych.

Jednym z najbardziej interesujących pomysłów jest jednak wspomniany fundusz, który miałby nazywać się Europejskim Funduszem Przyszłości. W sumie miałby on liczyć nawet 100 miliardów euro, przeznaczonych na wsparcie europejskich gigantów.

"To moze zachwiać istniejącą dynamiką innowacji i zagrozić pozycji przemysłowej przemysłu UE w niektórych sektorach" - piszą urzędnicy.

Pieniądze miałyby trafić do funduszu z budżetu Unii Europejskiej, więc dorzuciłyby się do niego wszystkie kraje członkowskie. To o tyle ciekawe, że ze środków publicznych często wspierane byłyby zupełnie prywatne podmioty.