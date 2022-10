KE grozi Polsce. Przewiduje karę za niewdrożenie ważnej dyrektywy

Emeryt 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Brawo rząd i Premier - nie dość, że płacimy już teraz setki milionów za izbę dyscyplinarną i inne wyroki TSUE to teraz będą następne kary ! Po zmianie władzy, za to co robicie całemu narodowi, cały rząd ( wszyscy od 2015 roku ) za każdy przewał powinniście ponieść odpowiedzialność polityczną i karną bo zgodnie z polskim prawem karnym i cywilnym szkodę należy naprawić ! Jak to zrobić - odebrać Wam dorobek życia i sprzedać to może pokryje kilkanaście procent kar ?