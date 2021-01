Kiedy luzowanie obostrzeń? Wiceminister odpowiada

- Mapa drogowa została zarysowana przez pana premiera, a wiele decyzji jest komunikowanych z wyprzedzeniem - tak o polityce informacyjnej rządu ws. obostrzeń mówi wiceminister rozwoju Robert Tomanek. Kiedy więc Polacy zaczną wracać do normalności? - Zgodnie ze strategią pod koniec miesiąca powinniśmy podejmować pierwsze decyzje o odmrażaniu. Pamiętajmy jednak, że plan pochodzi sprzed kilku tygodni - mówi wiceszef resortu rozwoju. Co ciekawe, w środę minister finansów Tadeusz Kościński podawał raczej perspektywę końca pierwszego kwartału. - Musimy poczekać jeszcze na więcej danych, żeby zaraz tego odmrażania nie cofać - podkreślał wiceminister Robert Tomanek w programie "Money. To się liczy".