Zdesperowani Brytyjczycy oferują ogromne pieniądze. Kierowcy pilnie poszukiwani

Czyli co kurier dostarczający paczki zarabia więcej lub więcej od przeciętnego kierowcy skoro ktoś nowy czy staży kierowcy poszli w kurierkę, a nie w ciągniki z cysterną ? Poza tym to wybrane 2-3 najbardziej atrakcyjne ogłoszenia, a jak z resztą bo jeśli to 1700-2000 netto to tyle samo można na byle budowie zarobić. Poza tym w Anglii chyba też mają lekką inflację, pewnie ceny żywności i szczególnie wynajmu w górę więc trzeba zawsze dwa razy się zastanowić. I etat...w Anglii etat czy kontrakt i to jest na 8, a może 10 czy 12 godzin ? ;) I skąd ten brak bo przecież pracy nikt po Brexicie nie stracił, wyjechał tylko ten kto chciał. Trudniej przyjechać do pracy, ale to przecież nie jest tak, że codziennie zwalniało się 500 kierowców i 500 nowych zatrudniało - a wszyscy z Polski. Może to też kwestia tego, że przez pewien czas rząd płacił niektórym za siedzenie w domu. Co ciekawe jak byłeś chory na Covid to nie dostawałeś 80%, a jeśli był lockdawn i zamknięte restauracje (np. kelner) to już tak.