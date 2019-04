Kina wygrywają na niedzielnym zakazie handlu. Dzięki "Klerowi" padł rekord frekwencyjny

18,63 mln widzów poszło do kin w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. To wzrost o 7,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Nieco szybciej – o 8,8 proc. wzrosły przychody branży ze sprzedaży biletów. Wyniosły one 354,5 mln zł – wynika z danych firmy "Boxoffice.pl", o czym informuje "Rzeczpospolita" .