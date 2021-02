Koalicja276.pl. Nowy projekt opozycji zakłada likwidację abonamentu RTV i Funduszu Kościelnego

Platforma Obywatelska domaga się likwidacji abonamentu RTV. To programowe założenie, które ogłosił Rafał Trzaskowski. Wcześniej Borys Budka zainaugurował działanie koalicji276.pl.

– 276 to liczba, która jest potrzebna do obalenia prezydenckiego weta. Jesteśmy wam to winni, aby stworzyć taką koalicję, żeby wszystko to, o czym dzisiaj mówimy, zostało zrealizowane – powiedział szef PO Borys Budka.

Jednym z założeń jest likwidacja abonamentu RTV. - My wybieramy prawdę. Zlikwidujemy TVP Info i abonament RTV. Dosyć tej fabryki kłamstw i manipulacji, to ma wpływ na nas wszystkich. To szczucie Polaków na Polaków. Mamy tego dosyć. Zbieranie podpisów zaczniemy już od poniedziałku - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Wprowadzimy rozdział kościoła od państwa, m. in. odpis podatkowy na kościół. Zlikwidujemy Fundusz Kościelny - dodał. I zapewnił, że w pierwszym budżecie państwa, za który odpowiedzialna będzie Platforma Obywatelska, poziom wydatków na służbę zdrowia wyniesie 6 proc. PKB.

Jak dodał, to nie jest wybór między prawicą a lewicą, a między państwem nowoczesnym a archaicznym.

- Dzisiaj - rozmawiając o Koalicji 276 - proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski. Nie przesądzamy, w jakich konfiguracjach pójdziemy do wyborów. Ale jesteśmy to wam winni, żeby zbudować takie porozumienie, żeby zbudować taką koalicję, taki program, żebyście byli pewni, że wszystko, o czym dzisiaj mówimy, będzie mogło być zrealizowane - powiedział z kolei lider PO Borys Budka.

Wskazał, że Koalicja 276 to "fundamenty, to filary, to coś, co jest wspólnego dla całej opozycji". Jego zdaniem opozycja wspólnie chce "zmienić telewizję publiczną, odpolitycznić prokuraturę, przywrócić rolę Krajowej Rady Sądownictwa, Sąd Najwyższy wyrwać z łap polityków i naprawić Trybunał Konstytucyjny".

"Koalicja 276 to pierwszy krok do zjednoczenia opozycji i pokazania, że mamy wspólne cele, które powinny nas łączyć. Kwestie takie jak naprawa sądownictwa, czy odpolitycznienie telewizji publicznej to fundamentalne kwestie dla wszystkich partii opozycyjnych" - czytamy na stronie projektu.

