Kolejne osoby na liście zaszczepionych. To założyciele firmy kosmetycznej

Szczepionkę przyjął on i jego żona, czyli właśnie dr Irena Eris. To współzałożycielka przedsiębiorstwa i jednocześnie doktor farmacji z wykształcenia. - Chcę wyraźnie podkreślić, że z nikim się nie dogadywałem, u nikogo tej sprawy nie załatwiałem - mówi Orfinger.

- Uzyskałem informację, że WUM posiada nadprogramową liczbę szczepionek, które musi wykorzystać przed końcem roku, bo w innym wypadku one po prostu się zmarnują. I z takim przeświadczeniem pojechałem tam niemal natychmiast - dodaje.

I jak podkreśla, miał wątpliwości, czy może być już uczestnikiem akcji szczepień. I wątpliwości te miały się też przerodzić w pytania do personelu Centrum Medycznego WUM. - Przyznam szczerze, że zastanawiałem się, czy mogę być już w tym terminie szczepiony - opowiada.

- Na miejscu, w głównym holu, spotkałem ledwie kilka osób, poza tym było zupełnie pusto. Już w budynku zostałem też zapewniony, że faktycznie mogę być szczepiony, że jest to zgodne z przepisami, że nikomu nie zabieram żadnej dawki. Byłem za to kilkukrotnie informowany, że cała akcja szczepienia musi być przeprowadzona na szybko ze względu na krótki termin użyteczności rozmrożonej szczepionki. I potwierdzają to doniesienia medialne, w tym ostatni tekst z dziennika "Rzeczpospolita". Byłem i jestem przekonany, że przez te szczepienia nie było konieczności wyrzucenia preparatu - mówi.